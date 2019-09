Lola Gamero, exmujer del padre de Miriam Sánchez, le desea todo lo mejor: "Que salga de este bache, que se centre en su vida y que le vaya todo muy bien"

Piensa que sentarse en el 'Deluxe' será bueno para la exactriz siempre y cuando la ayude a “encontrarse consigo misma y a ser feliz”. Ha contado que durante los 12 años que compartieron juntas pasaron muy buenos momentos: “La conocí con 18 años, me he reído con ella y he tenido momentos extraordinarios”. A pesar de no tener contacto con Miriam, Lola le desea todo lo mejor: “Que salga de este bache, que se centre en su vida y que le vaya todo muy bien".