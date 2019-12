El monumental cabreo de Lydia Lozano con Kiko Matamoros: "Estate calladito que a mí me has llamado de todo y nadie te ha parado los pies"

Todo ha ocurrido cuando Kiko Matamoros le echaba en cara a Anabel Pantoja que al principio del programa le había llamado sinvergüenza y que si hubiese sido al revés, hubiese tenido que pedir perdón hasta el “día del juicio final”. En ese momento, Lydia Lozano ha estallado: “Estate calladito, de verdad, porque a mí me has llamado de todo y nadie te ha parado los pies”.

A continuación, ha comenzado a enumerar todos los insultos que su compañero le ha propinado durante los diez años de programa: “Me has llamado lerda, cerda, analfabeta emocional, sinvergüenza, mentirosa, cortita, farsante... y aun así cuando te fuiste lloré”. Matamoros, entre risas, le ha echado en cara que ella también le ha insultado a él: “¿Y tú a mí? A mí me has llamado calvo, gorila…” Pero Lydia se ha defendido diciendo que ella en su vida ha insultado a ninguno de sus compañeros.