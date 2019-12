Amador Mohedano, muy "conforme" con el 'Deluxe' de Antonio David: "Veo complicado que sus hijos se reconcilien con Rocío Carrasco"

Antonio David se sentó el pasado sábado en 'Sálvame Deluxe' para dar por primera vez una entrevista tras su paso por 'GH VIP'. 'Sálvame' se ha puesto en contacto con Amador Mohedano para saber qué opina acerca de las declaraciones que dio sobre Rocío Carrasco. A pesar de que no ha querido ahondar en el tema porque no quiere decir nada que pueda "molestar", ha contado que le gustó mucho la entrevista: "Lo que hizo Olga y Antonio David estoy muy conforme. Me gustó la entrevista". Además ha destacado el descubrimiento de Rocío Flores defendiendo a su padre en el concurso, comparando el carácter de su sobrina con el de Rocío Jurado: "Le sale la raza".