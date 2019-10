Un fan acusa a Omar Montes: "Le pedí una foto y me dio un empujón"

12 de octubre, feria de Nerja y concierto de Omar Montes. Muchos fans esperaban la llegada del cantante pero, según una testigo, se presentó “tres horas tarde” para cantar “tres canciones”. Lo que más le molesta es que antes había publicado stories en sus redes sociales comprando ropa, con lo que el motivo del retraso no le convencía…

Además, había entradas VIP que se pagaron a 100 euros, se suponía que podrían estar cerca de Omar y fotografiarse con él, pero finalmente las chicas no pudieron, lo que les hizo sentirse “estafadas”.

Y hay más, Alberto se ha puesto en contacto con ‘Sálvame’ para acusar directamente a Omar: “Le pedí una foto, me dio un empujón y me tiró la patata que llevaba”, se queja Alberto que nos ha mandado las imágenes del momento. Su percepción de que Omar no es tan humilde como aparenta ser: “Es un poco chulete, iba vestido que parecía Madonna”.