Paz Padilla se disculpa con Gil Silgado: "Se sintió agraviado por un comentario que no hice de él, fue sobre los hombres mayores"

El tema y en particular la frase “a mí me gustan mayores”, despertaba las bromas tanto de colaboradores como de la presentadora y parece que José María Gil Silgado, expareja de María Jesús, se ha sentido aludido con algún comentario de la presentadora.

“Se sintió agraviado por un comentario que no hice de él, fue sobre los hombres mayores, se sintió aludido pero que no se sienta mal, le pido disculpas”, ha dicho Paz, que no quería repetir el comentario: “No era por ti, era por los señores mayores que les cuesta andar”.