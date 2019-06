Rafa Mora ha hecho las paces con Alejandra Rubio: “No quiere ningún mal rollo conmigo”

Los rumores sobre la posible entrada de Alejandra Rubio, hija de Terelu , a ‘GH VIP’ están dando de qué hablar. Mientras los colaboradores discutían la veracidad del asunto, Rafa Mora ha interrumpido a sus compañeros para revelar que ha hecho las paces con Alejandra: “ Me habló y me pidió que lo que tuviese con su madre no tiene nada que ver con ella”.

El colaborador nos ha contado que le dio la razón a la hija de Terelu… y asunto solventado. No obstante, no se ha cortado ni un pelo en afirmar que la oferta a Alejandra sí que ha llegado y es cierta: “No quiero hablar ni decir cómo me lo han dicho, pero si Terelu lo desmiente tendré que dar el siguiente paso”.