Los colaboradores deciden si quieren compartir plató o no con Rafa Mora

Rafa Mora se ha enfrentado a todos y cada uno de sus compañeros de ‘Sálvame’, su actitud ya le pasó factura en el pasado y parece que su futuro está en entredicho de nuevo. Ahora, los colaboradores van a decidir si quieren o no seguir compartiendo plató con su compañero y él se defiende: “Llevo años con vosotros y aquí no se tiene a nadie que no sea válido”.

Hace un año ya vivió su particular catarsis en 'Sálvame' por este motivo y la segunda está a punto de comenzar. Esta vez los colaboradores van a decidir, escribiéndolo en un sobre, si quieren seguir compartiendo plató con él o no.

Como era de esperar, el protagonista de la historia no se ha tomado muy bien la noticia. Cree que se ha ganado a pulso su puesto como colaborador, lleva ya años trabajando y cree que en el programa no mantienen a nadie que no sea válido. Además, ha recordado que cuando empezó hubo quien no le dio "ni la hora ni las buenas tardes".