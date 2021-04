Jorge Javier Vázquez nos da detalles de la llamada de Rocío Flores el día del estreno del documental de su madre: "La empatía era inexistente"

Rocío Flores se quejó en redes sociales de que quiso intervenir durante el primer programa que emitió la serie documental de su madre, Rocío Carrasco, pero no se vio oportuno. Ya se dijo que el director creyó que la llamada podría resultar negativa para la joven dado su nerviosismo. Sin embargo, hay detalles de lo que sucedió que desconocemos...

“Hay sospechas de que Rocío grabó esa conversación”

Sí consiguió hablar con el director del espacio, Alberto Díaz, pero… ¿Cómo consiguió su teléfono? Aún no hemos podido despejar esta incógnita y no es la única que genera esta llamada: “Hay sospechas de que Rocío grabó esa conversación”, decía Kiko Hernández.

Jorge Javier Vázquez no sabe si lo hizo o no, confesaba que en un primer momento él habría dado luz verde a que Rocío interviniera durante el directo, pero luego reflexionó y cambió de idea: “Creo que no era el momento”.