Hablamos con el Maestro Joao, estrella por accidente de la 'Sálvame Fashion Week': "Estoy abrumado. Cumplí mi sueño al vestirme con el Caprile de doña Letizia"

Tras la caída de Chelo García Cortés, el Maestro Joao se convirtió en sus sustituto

El Maestro Joao: "Me dolían mucho los pies, pero aguanté porque tenía que salir a desfilar"

El Maestro Joao: "Yo iba solo a sentarme a ver un desfile y me está escribiendo más gente que cuando he salido de un reality"

La nueva edición de la 'Sálvame Fashion Week' comenzaba de la manera más accidentada posible: con la caída de Chelo García Cortés. Chelo sufría una caída nada más salir a plató. La colaboradora, según afirmaba Jorge Javier Vázquez, había pasado todo el día temiendo lo resbaladiza que era la pasarela.

Finalmente, y tras ser atendida por sanitarios de Mediaset, la colaboradora, como ya pasó con Belén Esteban', tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital para hacerse las pruebas convenientes.

Aunque en un primer momento se pensaba que Chelo García Cortés se había roto el colles, finalmente, Carmen Lomana comunica que se ha roto el radio: "están escayolándola", aseguraba.

Tras la caída de Chelo García Cortés, el Maestro Joao se convirtió en sus sustituto

Tras el cambio de última hora en pleno directo, el Maestro Joao se postuló para sustituir a la periodista en los desfiles, ofrecimiento que la dirección aceptó sin pensárselo dos veces: "Por talla, edad y femineidad, ya que somos muy femeninas las dos", decía.

Inmediatamente, su simpatía y desparpajo sobre la pasarela de la 'Sálvame Fashion Week' le convertían en la sensación de la noche y las redes se volcaban con el Maestro Joao, que pasaba de ser el sustituto de Chelo a la gran estrella del evento.

El Maestro Joao: "Yo iba solo a sentarme a ver un desfile y me está escribiendo más gente que cuando he salido de un reality"

En telecinco.es hemos podido hablar con el Maestro Joao, que todavía no se cree todo lo que vivió la pasada noche: "Estoy totalmente abrumado porque ha sido una revolución tremenda de algo inesperado. Yo iba solo a sentarme a ver un desfile y me está escribiendo más gente que cuando he salido de un reality", nos ha contado muy emocionado.

El Maestro Joao: "Me dolían mucho los pies, pero aguanté porque tenía que salir a desfilar"

Además, Joao nos ha contado cómo consiguió meterse en la ropa de Chelo, especialmente en sus zapatos: "Según iba a ponerme su ropa, lo primero que pensé fue que cómo me iba a valer. Me concentré para que el traje me entrase y entró. Cuando metí el pie, también lo conseguí".

Aunque logró enfundarse los zapatos, reconoce que tuvo que concentrarse mucho para soportarlos: "Me dolían mucho los pies, pero aguanté porque tenía que salir a desfilar".

Maestro Joao: "Chelo era la Claudia Schiffer del desfile"

Además, Joao pensaba que solamente desfilaría en una ocasión y se quedó totalmente sorprendido cuando vió que Chelo era una de las colaboradoras que más tenía que salir: "Ella era la Claudia Schiffer del desfile y me tocó desfilar todo el rato".

A lo largo de este especial, Joao lució los diseños con los que la colaboradora de 'Sálvame' iba a llevar en los diferentes desfiles en los que iba a participar. El gran momento llegó cuando el vidente desfilaba con un recreación del vestido rojo de Lorenzo Caprile que la Reina Letizia llevó en la boda del príncipe Federico de Dinamarca y Mary Donaldson en el año 2004: "Tengo grabado en mi mente ese vestido de la reina Letizia, porque fue una revolución. Yo pensé que algún día me encantaría llevarlo y mi sueño se cumplió. Me sentí divinamente con él porque solo me faltaba el príncipe", nos ha contado.

Maestro Joao: "Si llego a estar en mi sitio, no habría sucedido esto"