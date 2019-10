Sofía Suescun recoge sus cosas de casa de Kiko Jiménez y elimina todas sus fotos en Instagran: "Que le expulsen de 'GH VIP' y que se quede sin novia”

Y hay más, Sofía ha ido a casa de su novio y ha recogido todas sus cosas salvo una: el pijama de Gloria Camila. La prenda generó la polémica en el inicio del reality ¿El motivo? Que Sofía apareció en el vídeo de presentación de Kiko vestida con esta prenda, que era de su ex: "He recogido todas las cosas que tenía para ir dejando sitio a Estela, pero el pijama que siga reciclándose".

Kiko está nominado, podría salir expulsado este jueves de 'GH VIP'... Y Sofía tiene claro lo que quiere que suceda: "Que se vaya a su casa y de paso que se quede sin novia". Es más, ya sabe lo que le diría si le tuviera delante:"Has sido una decepción completa para mí, gracias por hacer el idiota. Me he dado cuenta de lo que no quiero a mi lado".