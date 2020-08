Teresa Campos aclara si hará una película con Santiago Segura y se enfada con Laura Fa: “No quiero calificarla para que no me salga una palabra fea”

Sin embargo, apuntaba que tras el confinamiento no sabe en qué punto estaría el proyecto y hablaba de cierta mala suerte utilizando un término, “gafes”, que ha hecho que Carlota Corredera sacara su lado más supersticioso y corriera a por su amuleto.

Le parece de lo peor que se puede decir de una persona y también a Teresa que minutos después intervenía en directo. Reconocía que hace ya tiempo Santiago Segura habló con su hija Carmen, pero ella no se lo había transmitido. De todas formas, le parece una idea divertida y reiteraba el cariño y la admiración que siente por el director.

Eso sí, cuando le han transmitido el término utilizado por la colaboradora de ‘Sálvame’ para hablar de su mala suerte se ha enfadado: “No voy a entrar, no quiero calificarla para que no me salga una palabra tan fea como ha dicho ella”.