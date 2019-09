Víctor Sandoval 'brota': "Voy a contar todo lo que me ha pasado ne la tele y a más de una le va a dar un telele"

Los ataques de Víctor Sandoval a Teresa Campos han provocado todo un terremoto mediático y aún más críticas, como la de Kiko Matamoros, que le recuerda que la venganza se sirve en plato frío, pero no tanto. El aludido no entiende que esta crítica proceda de Matamoros y advierte que hay más: "Voy a contar todo lo que me ha pasado ne la tele y a más de una le va a dar un telele".