El 'zasca' de Belén Esteban a Kiko Matamoros: "Pensé que ibas a cenar con Toño, como le defiendes tanto"

Kiko Matamoros ha contado que cenara en Navidades con su amigo Fernando. "pensé que ibas a cenar con Toño, como el otro día le defiendes tanto. Vuelvo a repetir que todos los jucios los he ganado yo", le ha dicho Belén Esteban. "Si a él le duele lo que el representante hizo a sus hijos, a mí me duele más que se llevo más dinero". "A lo mejor me voy a cenar contigo", ha bromeado el colaborador. Tras este pequeño reproche, la tertuliana ha asegurado que ahora mismo su relación con Matamoros se encuentra en un buen momento y está muy contenta por ello.