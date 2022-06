Otros famosos que eligieron romper su silencio por primera vez en el 'Deluxe' antes que Omar Sánchez

Tras años al lado de Antonio David Flores, Olga Moreno concedió su primera entrevista televisiva en el 'Deluxe'. Fue en noviembre de 2019, cuando él se encontraba participando en 'GH VIP 7'. Sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie, habló de Rocío Flores y de su relación con los hijos de Rocío Carrasco, quien un año más tarde decidió negarlo todo en la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Y es que fue en esta entrevista donde Olga aseguró que Rocío Carrasco no saludó a su hijo al encontrárselo en los juzgados (y se enfrentó a ella diciéndole "¿de verdad no vas a saludar a tu hijo?"), cosa que Rocío negó con su mítica frase "ella no me dijo eso, no tiene coño".