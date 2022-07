Kiko Matamoros pide perdón a Lydia Lozano ante el 'polideluxe': "La he cagado"

Desde que Kiko Matamoros regresara de ‘Supervivientes’, se ha visto envuelto en una polémica tras otra. Muchas son las incógnitas que solo el polígrafo de Conchita es capaz de aclarar. ¿Es cierto que posee audios que podrían destruir a Lydia Lozano ? ¿Qué secretos guarda de su paso por el reality? ¿Cree que no se ha tratado bien a su novia, Marta López Álamo, mientras él estaba en Honduras?

Kiko, que se siente superior intelectualmente y como personaje con respecto a sus compañeros de ‘Supervivientes’, ha respondido a varias preguntas relacionadas con el programa: ¿Se alejó de Anuar y Nacho Palau porque se rebelaron ante él y no podía controlarlos? Dice que no, pero, según Conchita, miente. Matamoros se explica: “Todos compartíamos las recompensas menos Nacho Palau”. Kiko aprovecha para desvelar algunos robos de cocos que se han llevado a cabo en la isla y carga contra el ex de Miguel Bosé.