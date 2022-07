Las lágrimas y la preocupación de Anabel Pantoja al enterarse de lo que piensa Arelys sobre ella: "Le pido una oportunidad"

Anabel alucina con las declaraciones de Omar Sánchez mientras ella estaba en Honduras: "Sabía que me iba a encontrar esto"

Anabel se ha derrumbado después de escuchar lo que Arelys ha dicho de ella mientras estaba en Honduras

Yulen ha intentado tranquilizar a Anabel: "Arelys te quiere mucho"

Anabel ha roto a llorar al escuchar todas las cosas que ha dicho Arelys sobre ella. Las declaraciones de la madre de Yulen en los platós de Telecinco han caído como un jarro de agua fría sobre Anabel, quien ha pedido en directo a su suegra que le de una oportunidad.

"No sé si le gusto o no", ha señalado Anabel después de ver todas las imágenes. Lo que sí tiene claro es que a ella le encantaría gustarle a Arelys. "Yo la vi bien, pero no sé si me quiere como amiga de su hijo... o no lo sé", ha dicho con respecto a la visita de la madre de Yulen a Honduras. "Desde aquí me gustaría que me diera una oportunidad", ha dicho Anabel entre lágrimas.

Además, Anabel es consciente de que puede ser "chocante" la situación ya que para Yulen ha cambiado su vida. También cree que el apellido Pantoja puede perjudicar a la situación con la familia de su novio. Aunque considera que en las imágenes ha visto "guay" a Arelys en los platós y con la prensa.

Yulen intenta tranquilizar a Anabel: "Toda mi familia está loca por conocerte"

El esgrimista ha intentado tranquilizar a Anabel después de ver las imágenes de su madre hablando de ella en plató. "Mi madre nunca ha dicho que no le gustes", ha comenzado diciéndole. Además, le ha asegurado que "toda su familia y sus amigos están locos" por conocer a Anabel.

"Todos te quieren un montón, yo el primero", le ha dicho Yulen desde plató. Además, ha añadido: "No te preocupes que todos estamos aquí esperándote". Anabel, por su parte, le ha reclamado: "Espérame el jueves, por favor, necesito verte, hablarte...". Y ha añadido: "Dile a Arelys que me de una oportunidad que seguro que al final nos vamos juntas de compras"

"Nena, Arelys te quiere un montón, no hagas caso a las imágenes que estás viendo. Escúchame a mí y confía en mí", le ha comentado Yulen con mucho cariño. A lo que Anabel ha respondido: "Dile que me voy a poner a estudiar lo de quiromasajista", refiriéndose a Arelys.

La declaración de amor desde plató de Yulen a Anabel

Yulen ha querido dedicarle unas palabras a Anabel desde plató con la sonrisa expectante de la ex superviviente en Honduras. "Anabel sabe de sobra lo que siento por ella", ha comenzado diciendo. "Ella ya sabe que la adoro, me ha cambiado la vida, el concurso sobre todo", ha añadido.

Además, el esgrimista ha querido destacar lo "guapa" y "bonita" que está su novia. "Es la mejor niña que me he podido cruzar, es un regalo que me ha dado la vida" "Quiero seguir viviendo todo lo que he vivido en esa burbuja de concurso", ha expresado. Y ha querido añadir: "Ojalá todo esa mejor de lo que ya hemos vivido".

Anabel, por su parte, ha querido ponerle un toque de humor a esta declaración de amor bromeando con su edad: "Tengo 26, nene, no 36. Te quiero cariño", le ha dicho a su novio Yulen.

Anabel reacciona a la 'pantopaja' y a la exclusiva de Yulen

La ex superviviente se ha sonrojado cuando ha visto las imágenes de las "manualidades" más vistas de España entre ella y Yulen. Además, también ha visto unas declaraciones de Yulen en las que dice en una entrevista que se arrepiente de la 'pantopaja'.

"No me siento orgullosa de ello. Creo que es una cosa que me podría haber ahorrado", ha dicho Anabel refiriéndose a las imágenes. Además, ha explicado que ella es muy pudorosa y que las madres de ambos han tenido que ver esas imágenes. "Yo me pongo en el lugar de las otras personas, y a mi no me gustaría", ha dicho refiriéndose a Omar Sánchez. "Pido disculpas, pero ya está, se acabó", ha concluido.

La llamada de Merchi a Anabel tras salir de 'Supervivientes'

Anabel se ha alegrado mucho de escuchar la voz de su madre, Merchi, mediante una llamada telefónica. "Estoy muy satisfecha del concurso que has hecho", le ha dicho su madre nada más comenzar la llamada. "Cuando vengas ya hablaremos y te cuento", ha añadido.

Además, Merchi ha querido destacar todas las amistades que ha hecho Anabel en la isla, pero no ha mencionado en ningún momento a Yulen. "Yo valoro la amistad por encima de todo", le ha dicho su madre a Anabel. "Eso que te están poniendo es una ametralladora disparando sin parar", ha criticado Merchi. Por lo que la ha intentado tranquilizar diciéndole: "Cuando llegues aquí ves todo tranquilamente y encontrarás los motivos y las explicaciones de lo que todos hemos hecho. El resto ya lo irás solucionando y solventando a medida que vayan pasando los días".