Alba Carrillo se somete a un test de personalidad y no deja lugar a dudas: "Es inestable"

La psicóloga Aránzazu Junquera ha analizado esta noche en 'Sábado deluxe' la verdadera personalidad de Alba Carillo explicando hasta qué punto la modelo es interesada, enamoradiza, vengativa, dominante o sensible, entre otras cosas.

La relación entre Alba Carrillo y Cristina Porta es mala desde que saliera a la luz el affaire entre la modelo y Jorge Pérez. Cristina Porta se convertía en la principal defensora del ex Guardia Civil en los platós y esto no sentaba nada bien a la modelo, quien no se cortaba a la hora de asegurar que Porta también había intentado tener con Jorge Pérez algo más en aquella fiesta de empresa.