María José Suárez cuenta cómo comenzó su historia con Escassi: "Él iba detrás de mí"

María José reconoce que Álvaro Muñoz Escassi es muy buen amante: "No te voy a decir que no"

María José Suárez y Álvaro Múñoz Escassi se conocen desde hace más de 20 años: "Tenemos muchos amigos en común"

Una de las figuras del mundo de la moda más destacadas de finales de los 90 visita por primera el plató de 'Deluxe'. Se coronó como Miss España en el año 1996 y desde entonces hemos sido testigos de su crecimiento profesional en numerosos programas y publicaciones de moda.

María José Suárez ha hecho en el programa un repaso de su vida profesional y personal, además de darnos los últimos detalles de su actual romance con Álvaro Muñoz Escassi. La modelo y el jinete llevan casi dos años juntos y lo cierto es que el conquistador Escassi ha sentado la cabeza junto a la sevillana.

Álvaro y María José viven juntos en la casa de ella en Sevilla y ha llegado incluso a plantearse pasar por el altar: "Él me lo pide casi todos los días, hasta me ha regalado un anillo, me pide matrimonio hasta mientras hacemos unas lentejas, pero no lo hace en serio, nunca ha hincado rodilla".

Álvaro y María José, una amistad de más de dos décadas

La relación de Álvaro y María José pilló a muchos por sorpresa. Tan solo unas semanas después de hacerse pública su separación del padre de su hijo, la modelo fue pillada de vacaciones en el Caribe con el jinete: "Él llevaba mucho tiempo detrás de mí, pero yo no me lo acababa de creer, todos sabíamos cómo era Álvaro".

La modelo ha explicado que ella y Álvaro fueron amigos durante más de veinte años y que no fue hasta 2021 cuando se planteó por primera vez la posibilidad de tener algo con él: "Siempre que nos veíamos había atracción y química, pero no esperaba que llegase el momento en el que me enamorara de él".