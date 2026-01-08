Patricia Fernández 08 ENE 2026 - 01:09h.

Darío hace sus confesiones más duras a Almudena y viven un durísimo momento en la hoguera final

Darío y Almudena se volvían a ver frente a la hoguera y a Sandra Barneda después de todo lo ocurrido en ‘La isla de las tentaciones’ en medio de las dudas que le generaban sus 11 años juntos. En la que no iban a poder evitar romperse, sacar todos sus sentimientos a flor de piel y viviendo un momento de lo más doloroso al sincerarse completamente el uno con el otro. Lo que terminaba con ambos tomando la misma decisión respecto a su relación.

Darío era el primero en llegar a la hoguera final y, al sincerarse con Sandra Barneda, se rompía por completo: “Me da mucha pena hacerle daño, en mi familia es una hija más. He querido siempre ser un ejemplo a seguir y me he olvidado de mí. He priorizado siempre que ella esté bien”.

Muy nervioso, Darío venía entrar a una Almudena que mostraba su enfado desde el primer momento: “Me estás viendo, ¿no? Pues es el resultado del destrozo que me has hecho. Me has roto el corazón y me has roto mi vida”. Y esto generaba un tensísimo momento entre ellos, entre gritos y reproches: “Escúchame, que no me vas a escuchar más. Estás en el subsuelo y me has destrozado”.

Tensión que desembocaba en un vulnerable y doloroso momento entre ambos. Darío abría su corazón como nunca entre ellos ante Almudena, completamente roto: "Me he sentido muy mal, pero no me he arrepentido porque he sido yo. Eres perfecta, sé a lo que estoy renunciando con lo que he hecho, pero no puedo estar obligado a estar contigo toda la vida". él buscaba el consuelo de su pareja mientras le pedía perdón y ella se sinceraba con él sobre todo lo que le había hecho sentir: "No te lo voy a recriminar, pero quiero que sepas que me has roto el corazón, no lo he pasado tan mal en mi vida. No me reconozco aquí, has sacado la peor Almudena que había, creía que me moría por amor, pero no me muero. Me has fallado".

"Eres la mejor mujer del mundo, vengo arrastrando con un problema que tenía de antes, no soy feliz y aquí lo he demostrado. No quería hacerlo así. Tú y tu familia sois lo mejor que tengo, pero no soy feliz", decía él sin poder evitar las lágrimas y ella se apoya en su cabeza ante la atenta mirada de una Sandra Barneda emocionada. Un durísimo momento entre ambos, en el que Almudena le pedía que levantase la cabeza: "Es muy duro lo que me ha dicho, después de dar todo por una persona que te digan esto es muy jodido". Protagonizando ambos un sobrecogedor momento.

El explosivo reencuentro de Almudena y Darío en la hoguera final

Pero antes de todo esto, muchas cosas se vivían en esta hoguera. Almudena le reprochaba los pasos que ha dado con Cristina en 'La isla de las tentaciones', recordando el momento que compartieron detrás del cojín, del que él explicaba lo que sucedió, lo que hacía reaccionar a ella: "Pues ella está podrida por dentro y tú también". Momento en el que Sandra Barneda les pedía que no se faltasen al respeto.

Almudena le reprochaba que Borja le ha dado el cariño que él no le ha dado en su relación y Darío se explicaba: "No ser cariñoso y detallista quema una relación, pero también salir con mis amigos me he tenido que pelear con ella en mi casa. También puede tener mi propia vida y me tienes atosigado". Algo que ella reconocía: "He dicho que no me siento orgullosa, pero algo dentro de mí sabía que el Darío que he visto en 'La isla de las tentaciones' existía y aquí te has retratado".

Locura total entre Almudena y Darío al ver las imágenes

Y después de estos complicados primeros momentos para los dos, llegaba la hora de que se enfrentasen a las imágenes. Almudena era la primera en volver a enfrentarse a los besos y momentos bajo las sábanas de Darío con Cristina, lo que le hacía volver a revivir lo mal que esto le ha hecho pasarlo: "¿Eso qué es? ¡Qué asco me estás dando, ¿cuándo me has dicho tú a mí eso? ¿Cuántas veces te he rogado a ti cariño?". La que le recordaba que él ni siquiera hacía de su cumpleaños un día especial: "No tienes que regalarme el mundo entero, ¿no me podías haber regalado unas chuches?" Mientras él daba su punto de vista sobre esto: "No lo he hecho porque no me ha salido, estoy todo el día trabajando y no me quiero olvidar de mí tampoco". Y ambos reconocían que no pasaban por su mejor momento en la relación.

Y si había tensión entre ellos, se acrecentaba cuando veían las imágenes de Almudena con Borja: "Estabas fatal, ¿eh? Dime si yo no he hecho lo mismo". Y Almudena estallaba al escuchar los comentarios de su pareja al ver esto: "¿Qué quieres? Me estaba dando cariño. Gracias a Dios que me ha hecho olvidar 'Villa Montaña'". Y le dejaba completamente claro lo que ha pasado entre ellos bajo las sábanas. "Parece un copia y pega de mis imágenes, lo que yo hacía luego lo veía en la siguiente hoguera", decía él y ella negaba esto por completo, muy enfadada. Y, es que ambos terminaban sincerándose el uno con el otro con lo que han sentido por Borja y Cristina en esta experiencia en 'La isla de las tentaciones'.

Después de ver y sentir todo tipo de emociones en esta hoguera, ambos abrían sus sentimientos y llegaba el momento de decidir su camino y cómo querían salir de 'La isla de las tentaciones': solos, en pareja o con un nuevo amor.