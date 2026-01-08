Lidia González 08 ENE 2026 - 11:38h.

Los exconcursante de ‘Gran Hermano’ comienzan los preparativos de su boda y desvelan cuál va a ser el baile de novios

El motivo por el Violeta Crespo que no lleva puesto el anillo de pedida de Edi Insua

Compartir







Violeta Crespo y Edi Insua han dejado a todos sus seguidores sin palabras al anunciar su compromiso tan solo un año después de comenzar su relación. Después de desvelar todos los detalles sobre su pedida de matrimonio, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ han comenzado a hacer los preparativos de su boda. Los creadores de contenido han empezado a pensar en los primeros detalles y no han dudado en compartir sus primeras impresiones. ¡Dale al play y descubre todo lo que tienen pensado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Aunque la pareja tenía muy claro que organizar un enlace iba a ser un trabajo muy arduo, lo cierto es que es mucho más complicado de lo que esperaban. Sin embargo, a pesar de que todavía no tienen algunas cosas muy claras, el gallego y la madrileña han confesado algunos impactantes aspectos relativos al gran día que no van a faltar. La influencer está muy segura de cuál va a ser el baile de novios y no ha dudado en confesárselo a su pareja: “Lo tengo claro”.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo se sincera sobre sus planes de convertirse en madre con Edi Insua

Después de explicar el importante papel que va a tener el hijo de Edi en la boda, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano comienzan a explicar algunos de los aspectos clave del día tan esperado para ellos: la significativa fecha en la que la quieren realizar, la lista de invitados y el impactante número de personas que van a acudir al enlace, quiénes van a ser los padrinos o algunas características de sus trajes de novios.

Edi Insua confiesa lo que no quiere para su boda

Aunque todavía tienen muchos detalles que matizar para su celebración, lo cierto es que hay muchos aspectos que ya tienen muy claros, como así lo han compartido con sus seguidores. Además de saber qué quieren para su gran día, también tienen muy claras las cosas que no quieren que sucedan en un momento tan especial. Por este motivo, Edi Insua ha querido confesar lo que no quiere que haya en su boda y Violeta Crespo ha reaccionado a sus palabras.

PUEDE INTERESARTE Edi Insua y Violeta Crespo desvelan si participarían en algún reality en 2026

Edi Insua y Violeta Crespo han comenzado a darle vueltas a los principales aspectos de cara a su boda y no han podido contenerse a la hora de sincerarse con sus seguidores. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ se sientan frente a las cámaras de su canal de mtmad, ‘#Violedi’, para desvelar los primeros detalles del gran evento. Más enamorados que nunca y muy felices por el importante paso que van a dar en su relación, el gallego y la madrileña confiesan cómo se sienten. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que han contado en Mediaset Infinity!