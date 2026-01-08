Ángel Cristo Jr. reaparece con nueva noticia y detalles del libro de sus memorias

Rocío Molina 08 ENE 2026 - 11:10h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha reaparecido tras un parón mediático con una noticia personal y avances en su proyecto más ambicioso

Bárbara Rey reacciona a las duras palabras de su hijo Ángel Cristo: "Si me clavara un puñal lo seguiría queriendo igual"

Compartir







Ángel Cristo Jr. ha reaparecido con novedades en su vida. El exconcursante de 'Supervivientes' llevaba un tiempo alejado de los medios, pero esto se ha debido a una razón de peso que él mismo ahora ha dado. El hijo de Bárbara Rey ha vuelto a la esfera pública y lo ha hecho dando una nueva noticia y detalles del libro de memorias que está preparando y que cuando salga a la luz va a traer cola.

El novio de Ana Herminia se ha se ha dejado ver y hablado con los medios en el estreno de la obra de teatro 'Campeones'. Una oportunidad para explicar cómo se encuentra y si sigue trabajando en su libro. Un proyecto en el que promete "contar toda la verdad" y hablar de cómo ha sido su vida que viene a ser una bomba de relojería para su madre Bárbara Rey.

PUEDE INTERESARTE Ángel Cristo y Ana Illas se enfrentan en directo a las imágenes de su terapia psicológica de mediación

De alguna forma, Ángel Cristo Jr. ha venido a a decir que sigue aquí, que este parón mediático viene motivado por todo en lo que está trabajando y también por la noticia personal que ha dado y en la que se ha enfocado en los últimos tiempos.

PUEDE INTERESARTE Ángel Cristo Jr. da un consejo a Revilla con dardo a su madre tras la demanda del rey Juan Carlos

Las últimas palabras de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia dinamitaron por completo un acercamiento con Bárbara Rey. Sin embargo, esos enfrentamientos le han pasado factura. Entre esto y la elaboración de su libro, una obra autobiográfica que él mismo ha matizado que "no son unas memorias" y que pretende que sirva para conocerle mejor, le han removido y le han hecho comenzar y trabajar en terapia.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Poco a poco voy con mi psicóloga trabajando en sanar y en el libro", se ha sincerado el exconcursante de 'Supervivientes' acerca de cómo terminó y ha comenzado este año. Una oportunidad para reconciliarse con algunos aspectos de su vida, pero también para poner solución a otros en los que ha explicado que ya está trabajando concienzudamente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras contar que tuvo una infancia y una adolescencia atípicas y difíciles junto a su madre, Ángel Cristo Jr. ya no quiere callarse y el libro en el que trabaja es una forma de contar su historia y la terapia la manera de ordenar por todo lo que ha pasado y que no perdona a Bárbara Rey, exconcursante de 'Bailando con las estrellas'.