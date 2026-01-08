Última hora sobre el estado de salud de Sara Carbonero, ingresada en la UCI: su evolución

El entorno de la periodista ha vuelto a pronunciarse, revelando algunos detalles clave sobre qué le ocurrió y cómo se encuentra en estos momentos

El tranquilizador mensaje del entorno cercano de Sara Carbonero: "Su ingreso no tiene nada que ver con el cáncer"

La salud de Sara Carbonero ha generado una gran preocupación en los últimos días, después de que se conociera que la periodista tuvo que ser ingresada de urgencia durante sus vacaciones en Lanzarote y someterse a intervención quirúrgica. Desde entonces, la información ha ido llegando con cuentagotas, pero ahora ya han trascendido algunos detalles clave sobre qué le ocurrió y cómo se encuentra en estos momentos.

Tras varios días marcados por la incertidumbre, hay novedades sobre su estado de salud. Carbonero continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero su evolución está siendo positiva. Así lo han confirmado fuentes cercanas a la comunicadora a la revista '¡Hola!', que han querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante la preocupación generada.

Según publica la cabecera rosa, Sara se encuentra estable tras la operación y permanece en la UCI por motivos preventivos. Desde su entorno han explicado que "sigue en la UCI para estar más controlada, pero está despierta y recuperándose", una afirmación que ha supuesto un gran alivio para familiares, amigos y seguidores.

Estas mismas fuentes han insistido en que "no está grave" y que la situación está dentro de lo esperado tras una intervención de urgencia.

Asimismo, han manifestado que "seguramente" abandone la UCI este mismo jueves, y una vez se encuentre en planta, comenzará otra etapa de recuperación en la que se quedará en Canarias. "Se quedará en ese hospital de momento. No hay urgencia de trasladarla a ningún otro hospital", han aclarado.

Su ingreso hospitalario y evolución

El ingreso se produjo el pasado 2 de enero, cuando la creadora de contenido comenzó a encontrarse mal a causa de un fuerte dolor abdominal. Tras ser valorada en urgencias, los médicos decidieron intervenirla de manera inmediata al detectar el origen del problema.

Aunque no se han hecho públicos los detalles concretos de la dolencia, su entorno ha querido dejar claro que "ya se ha encontrado la causa del malestar" y que no existe relación alguna con la enfermedad que le diagnosticaron en 2019.

En este sentido, una de las principales preocupaciones que surgieron en las primeras horas fue si este nuevo episodio podía estar vinculado al cáncer de ovario que le fue diagnosticado hace siete años. Sin embargo, las personas cercanas a Sara han sido tajantes al respecto: "No tiene nada que ver con lo que pasó entonces", han subrayado, descartando cualquier recaída y pidiendo cautela ante las especulaciones.

Ahora, los médicos continúan supervisando su evolución paso a paso. Según se conoce, "todo va como debería ir después de una intervención de este tipo". Si la recuperación sigue el curso previsto, podría abandonar la UCI este jueves y pasar a planta, aunque aún no se habla de fechas concretas para el alta hospitalaria.

Durante su estancia en el hospital, Carbonero se encuentra arropada en todo momento por su círculo más cercano. Su pareja, el músico Jota Cabrera, no se ha separado de ella desde el ingreso. También ha contado con el apoyo de su gran amiga Isabel Jiménez, que se ha desplazado hasta Lanzarote para acompañarla en este momento delicado.