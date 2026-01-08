Muere Siro Ouro, actor de 'La Mesías', a los 24 años de edad

Celia Molina 08 ENE 2026 - 11:37h.

El actor, que dio vida a Álex en la exitosa producción de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha fallecido prematuramente a los 24 años

Su padre, el también actor Dani Ouro, ha explicado que Siro atravesó una enfermedad "rastrera, mezquina y cruel a la que sucumbió"

Compartir







La agencia de representación de Siro Ouro, conocido artísticamente como 'Gold Sirope', ha comunicado el fallecimiento del actor gallego, de 24 años. Según este información, el deceso se produjo el pasado 1 de enero, si bien todavía no han trascendido los motivos exactos de tan prematura muerte. La agencia, con mucha consternación, le ha definido como un "artista sensible, inquieto y profundamente comprometido con la creación" y con una "trayectoria marcada por la búsqueda, la honestidad y una vocación artística que abarcó el teatro, el cine y la música, incluso durante la enfermedad que estaba atravesando".

"Se tomó las uvas y se metió en su habitación"

Su padre, el también actor Dani Ouro, conocido por títulos como 'Sin gluten' o 'SMS, sin miedo a soñar', también comunicó, con profundo dolor, lo ocurrido después de tomar las uvas en familia en la última Nochevieja: "Hoy se ha ido mi hijo Siro, falleció de noche sin sufrir a los 24 años. Llevaba años luchando con una enfermedad rastrera, mezquina y cruel a la que finalmente sucumbió. Esta madrugada se tomó las uvas en casa de su abuela y se retiró a su habitación. Lo último que le dije y lo último que escuché de él fue “te quiero”. Descansa en paz mi niño ahí donde estás nadie puede hacerte daño. Te amaré siempre", escribió en su cuenta.

La reacción de Javier Calvo a la muerte de Siro

Su sentida publicación ha provocado miles de interacciones y comentarios, entre los que destacan los de algunos compañeros de profesión, como Eva Isanta, actriz de 'La que se avecina'. "Lo siento en el alma. Un abrazo, Dani", le ha dicho a través de la red para darle el pésame, a la espera de que se pronuncie el elenco que trabajó con él en 'La Mesías', la famosa serie dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi antes de su ruptura sentimental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El propio Calvo ya puso un corazón roto en la cuenta de la compañía de teatro con la que trabajaba Siro, 'La Tristura', que también ha publicado un sentido post en el que daba la triste noticia: "Queridas, tenemos que contaros que ha muerto Siro. Nuestro joven y delicado amigo. Intérprete de nuestras obras y compañero de tantas aventuras. No queremos decir mucho por aquí, nos disculpamos si os estáis enterando ahora. Hemos intentado llamar y contarlo de viva voz en la medida de lo posible. Era un ser increíble, casi un milagro que entró en nuestra vida con 9 años. Estos últimos años han sido difíciles, hemos intentado acompañarle. Le hemos querido mucho", han lamentado en la nube.