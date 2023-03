Encarni Manfredi: "Mi hija y Kiko Hernández no tuvieron relaciones íntimas durante su noviazgo"

La amistad de Kiko Hernández y Fran Antón está en boca de todos. El colaborador no quiere poner nombre a lo que vive junto a su amigo , pero muchos sí que quieren opinar al respecto. Encarni Manfredi, madre de Patricia Ledesma y exsuegra de Kiko, visita el ‘Deluxe’.

Según Encarni, Kiko y Patricia solo mantuvieron relaciones sexuales en el reality en el que se conocieron y que “fue esa vez, de manera rápida, y ya está”. ¿Quiere decir que, después, una vez abandonaron la casa de Guadalix de la Sierra, no pasó nada entre ellos? Sí, lo afirma rotundamente.

Lydia Lozano no se cree estas palabras, pues comenta que ella coincidió con la pareja durante un tiempo en los platós y “se les veía muy enamorados ”. “¿Y qué tiene que ver el amor con el sexo?”, replica la invitada.

“Yo creo, y toda España cree, que Fran Antón es pareja de Kiko”, considera Encarni, que no cree que esté “clavando ningún puñal” a Kiko por decir estas palabras. Los colaboradores le preguntan si sus opiniones se basan en algo que ella sepa y el resto no, pero no es así.