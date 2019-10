Mari Cielo Pajares detalla las causas de su mala relación con su padre: “Estaba en la UCI y no vino a verme”

Todo empezó tras el grave accidente que sufrió y en el que se rompió el cráneo y el pubis: “Estaba en la UCI y mi padre no vino a verme a Barcelona. Me dijo que no se encontraba bien de salud y yo lo entendí. Lo que no entiendo es que durante el tiempo que estuve en el hospital se fuera de vacaciones a Marruecos y me mandara fotos con monos. Estas cosas duelen”, explicó Mari Cielo.