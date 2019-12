Adara se rompe en 'Sábado Deluxe': " Gianmarco quiere ir de pobrecito, le puede la televisión"

Adara se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para hablar claro sobre el estado actual de su relación con Gianmarco: "Estoy muy decepcionada, he escuchado tantas cosas de mí tan injustas que no puedo creerlo, cuando solo han escuchado una versión.Siento mucha decepción, ha jugado conmigo, está utilizando todo para quedar de pobrecito y no es así. Me doy cuenta cuando empiezo a llamarle y a llamarle y no me coge el teléfono", comienza explicando la ganadora de 'GH VIP 7'.