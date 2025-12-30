Jorge Borrajo cuenta en 'El tiempo justo' cómo se encuentra Irene Rosales al saber que Kiko Rivera tiene nueva pareja

Todo sobre la nueva novia de Kiko Rivera: la conocimos en Got Talent y estuvo con Omar Montes

Compartir







En el penúltimo día del año 2025, Kiko Rivera daba la sorpresa en sus redes sociales al confirmar que tiene una nueva pareja meses después de anunciarse que había roto con Irene Rosales.

Después de saltar la noticia, se han conocido nuevos detalles de esta nueva ilusión del hijo de Isabel Pantoja: es de Sevilla, bailarina, participó en 'Got Talent' y habría tenido una relación sentimental con Omar Montes hace años, los que contaba Miguel Frigenti en 'El tiempo justo'.

También desde el plató de nuestro programa, Jorge Borrajo daba una información de última hora sobre la reacción de Irene Rosales a este nuevo amor de su expareja: "Me están escribiendo un mensaje de que ella está muy feliz de que Kiko era pareja". Y explicaba algo más: "Es verdad que ya dijimos que la relación se había roto, pero que iba a seguir siendo amable, iban a seguir manteniendo relación entre ellos".

Así ha anunciado Kiko Rivera que vuelve a tener pareja

Con una imagen de lo más cariñosa junto a esta mujer, el dj ha escrito un texto cargado de intenciones en su publicación en sus redes sociales: "No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo. Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico".

Lo que continuaba con un "que lo sepa el mundo: soy feliz" y con un propósito: "Entendemos que todo esto puede generar mucho revuelo mediático, pero vamos a intentar seguir haciendo nuestras vidas con normalidad, sin escondernos".