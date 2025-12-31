Carlos Otero 31 DIC 2025 - 08:03h.

Los personajes de Telecinco no han dejado de protagonizar noticias polémicas durante los últimos doce meses

El nexo entre Kiko Jiménez y Juan Faro, el influencer con el que Sofía Suescun tendría encuentros secretos

Compartir







El año que ahora despedimos, 2025, ha sido muy convulso en el ecosistema Outdoor. No ha habido un día que no hayamos tenido una buena sesión de salseo de manos de los rostros habituales de la pantalla. Ahora que llega el momento de terminar el año hacemos balance y repasamos las noticias más potentes: del ingreso de la hija de Anabel Pantoja al culebrón interminable entre Montoya y Anita Williams.

El ingreso de la hija de Anabel Pantoja

El año empezó fuertecito con el tema del ingreso hospitalario de Alma, la pequeña hija de Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera protagonizó la actualidad informativa del arranque del año. Las posibles crisis de pareja con David Rodríguez y la relación de éste con la madre de la influencer, Merchi, nos han tenido ocupados durante buena parte del año.

PUEDE INTERESARTE La postura de Yulen Pereira tras confirmarse que Jeimy Báez le ha quitado su apellido al bebé

Montoya y Anita Williams: el cuento de nunca acabar

La Isla de las Tentaciones ha sido una fuente inagotable de contenido. Empezamos el año conociendo a Montoya y a Anita Williams y durante estos doce meses no han dejado de protagonizar escándalos y titulares. Que si lo dejan, que si vuelven, que si se perdonan, que si se odian... Un auténtico carrusel de informaciones que no nos ha dejado respirar un segundo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y derivados

El tándem que forman la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, también nos ha tenido entretenidos. Este año han ido a la cárcel a ver a los hermanos de él, han dejado titulares y momentazos inolvidables en los platós de televisión y se han revelado como el reemplazo perfecto de sus famosos progenitores.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

El divorcio de Paola y Almoguera y su relación con María la Jerezana

El campo semántico de la familia Campos resulta infinito. Este año hemos asistido al enfriamiento de la relación de José María Almoguera con su ex mujer, Paola Olmedo, y a su pasión sin fin con su nueva pareja: la ex concursante de GH 12+1 María la Jerezana, emblemática inquilina de Guadalix y ex pareja de Hugo Pierna.

La infidelidad de Sofía Suescun con Juan Faro

Este verano nos lo pasamos bomba con el tema del posible rollete que Sofía Suescun habría mantenido con Juan Faro, gurú gallego del fitness. Fueron muchas las voces autorizadas que dijeron que Kiko Jiménez debería estar muy molesto por los encuentros secretos de la navarra. La pareja no entró al trapo y ha conseguido que nos olvidemos de aquello... pero nosotros, por si acaso, lo recordamos de nuevo.

Jeimy Báez y Yulen Pereira, del amor al odio

Este año hemos vivido un auténtico terremoto sentimental con Jeimy Báez y Yulen Pereira. La ex de Carlo Costanzia y la antigua pareja de Anabel Pantoja se han enamorado, han tenido un hijo y han acabado echándose los trastos a la cabeza. Tal es el mal rollo que tienen que la modelo no quiere que el bebé lleve los apellidos del esgrimista.

Adara Molinero deja la televisión

El año ha terminado con una despedida amarga: la de Adara Molinero. La ganadora de GH VIP y participante de varias ediciones de 'Supervivientes' nos dejaba a todos huérfanos anunciando que se retira de la televisión.

La ex azafata quiere dar un giro a su vida y centrarse en las redes sociales y quién sabe si adentrarse en nuevos terrenos como el estudio de Ciencias Exactas o Filosofía y Letras.