Hugo Sierra aseguró que la razón por la cual no mantenía relaciones sexuales con Adara eran el parto y su posterior intervención quirúrgica. “Cuando di a luz me desgarré de arriba a abajo, el médico me cosió mal y me lo tuve que arreglar”, confesaba Adara. Pero la ganadora de 'GH VIP 7' ha revelado no sentirse deseada sexualmente por Hugo desde antes de que su hijo naciera. Además, ha afirmado que se quedó "flipada" cuando Hugo le besó: "¡Aleluya!".