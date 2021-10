La dirección de 'Sábado Deluxe' se ausenta en pleno directo por culpa de Alba Carrillo: "Tenemos movida"

“Yo no quiero que me hagan encerronas de estas. Yo no dije eso, de todas formas si lo dijese, luego se negocia”, se le escucha decir a Alba Carrillo mientras habla con su representante. Ante esta actitud, Patricia, la directora, decide que Alba no participe esa noche en el programa, ni siquiera en el bloque donde se hablará de ‘Secret Story’, para el que también estaba convocada.