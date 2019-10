Las confesiones amorosas de Pilar Eyre: “Julio Iglesias me dio un beso y si hubo algo más no me acuerdo”

Jorge Javier Vázquez y Pilar Eyre estuvieron hablando en ‘Sábado Deluxe’ sobre los enamoramientos que la periodista tuvo cuando era más joven y entrevistaba a personajes famosos. Aunque al principio tenía dudas sobre si contarlo o no, Eyre acabó dando tres nombres: el torero Luis Miguel Dominguín , Bertín Osborne y Julio Iglesias .

“¿Alguno de ellos te dio un beso?”, preguntó Jorge Javier. Pilar afirmó y dijo que fue Julio Iglesias. El presentador quiso saber si la cosa quedó ahí o si hubo algo más entre ellos y la periodista contestó: “Solo un beso, aunque me hubiera gustado más. Pero se quedó solo en un beso… o si hubo algo más no me acuerdo”. Esta respuesta provocó las carcajadas de Jorge Javier.