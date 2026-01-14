Manuel Villanueva 14 ENE 2026 - 13:57h.

El mundo pone en valor al vino Rioja eligiendo a un caldo español como el mejor del mundo

El mejor vino tinto de España cuesta menos de 15 euros

Muga 2021 pertenece a esa estirpe de vinos que se prueban y se recuerdan. Acaba de ser reconocido por la prestigiosa publicación Wine Spectator, como el mejor vino del mundo en relación calidad-precio. Un espléndido reconocimiento, una declaración de amor al Rioja bien hecho, al de toda la vida, al que no necesita fuegos artificiales para emocionar.

Muga 2021, nace donde la niebla roza las viñas viejas de Rioja Alta y el sol madura la uva con paciencia antigua. Una manera de entender a un vino que no ha olvidado de dónde viene. Entra en la copa como una noche de otoño, oscuro, profundo, lleno de promesas.

Mientras medio planeta busca vinos que impresionen, Muga sigue fiel a una idea casi revolucionaria hoy: hacer vinos honestos, equilibrados y profundamente disfrutables.

Un ensamblaje de tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano que fermenta en madera, reposa en barricas hechas en casa y envejece en silencio, como lo hacen las cosas importantes.

Y de repente, el mundo se da cuenta. No porque sea caro. No porque sea exclusivo.

Sino porque es bueno de verdad. Porque emociona tanto al aficionado experto como al que descorcha una botella para celebrar la vida un miércoles cualquiera.

El lujo de lo sencillo

Este premio no celebra un vino inalcanzable.

Celebra algo mucho más valioso: el lujo de poder beber muy bien sin tener que pedir permiso a la cartera.

Muga 2021 demuestra que el gran vino no tiene por qué ser solemne ni distante.

Puede ser cercano, cotidiano, casi cómplice. Ese vino que abres para un cordero asado, para unas chuletillas al sarmiento, unas patatas a la riojana o para una conversación que se alarga más de lo previsto. En boca camina despacio, pero deja huella. Es firme y elegante, como un señor que no necesita levantar la voz para que todos le escuchen.

Con este reconocimiento, Rioja vuelve a decirle al planeta que aquí se sigue escribiendo historia líquida. Que entre barricas, calados y generaciones que se pasan el saber como quien se pasa el relevo de una antorcha, todavía se hacen vinos que tienen alma.

Y Muga, una vez más, lidera esa caravana.

Al final, cuando la copa queda vacía y solo quedan los aromas flotando en el aire, uno entiende que algunos vinos se viven. Y Muga 2021 es eso: una pequeña aventura en cada sorbo, una página de cultura, un ejercicio de memoria.

Como decía Antoine Saint-Exupéry… “una forma hermosa de viajar sin moverse de la mesa”.