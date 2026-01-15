Lidia González 15 ENE 2026 - 09:00h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ explican cómo tienen pensado gestionar su economía de pareja

Violeta Crespo y Edi Insua desvelan el destino de su viaje de luna de miel

Compartir







Violeta Crespo y Edi Insua no pueden estar más emocionados por el importante paso que van a dar en su relación, pero han comenzado a ser conscientes de que tienen que dejar muchas cosas atadas. Por este motivo, después de hablar de la impactante lista de invitados para su enlace, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ desvelan cómo van a repartirse los gastos tras su boda. La pareja se sincera sobre sus seguidores y explica todos sus planes. ¡No te pierdas todo lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido van a comenzar a meterse de lleno en los preparativos para su boda y tienen su futuro muy claro. Además de sincerarse sobre los planes de convertirse en madre junto al gallego, la influencer explica cómo tiene pensado gestionar su economía con su pareja tras convertirse en marido y mujer. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ cuenta los aspectos más desconocidos de su relación y resuelve todas las dudas de sus seguidores.

PUEDE INTERESARTE La firme petición de Violeta Crespo a Edi Insua sobre su boda

Tras su salida de la casa de Guadalix de la Sierra, la pareja ha experimentado cierta subida de su flujo económico, fruto de su trabajo en redes sociales y sus nuevos proyectos profesionales. Tras explicar cómo les gustaría afrontar su economía como pareja, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ lo tiene claro y hace una sorprendente confesión: “A la larga, va a ganar más ella”.

Violeta Crespo y Edi Insua hablan de sus planes de futuro tras casarse

Aunque todavía ven “muy lejana” la fecha de su enlace, los creadores de contenido han comenzado a pensar cómo va a cambiar su vida tras su boda. Violeta Crespo y Edi Insua tienen muy claros algunos de estos factores y hablan de sus planes de futuro tras casarse. La pareja se sincera sobre la rutina y desvelan qué piensan hacer para romperla.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo actualiza su estado de salud tras sufrir fuertes dolores de cabeza

Violeta Crespo y Edi Insua se sientan frente a las cámaras de mtmad para sincerarse sobre el futuro de su relación, especialmente ahora que han decidido casarse tras un año de romance. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ confiesan su deseo de mudarse juntos y desvelan si van a asentarse en Madrid o en Galicia. ¡Dale al play y descubre todas las respuestas en ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity!