Darío y Almudena reviven todo el dolor que se hicieron en 'La isla las tentaciones 9' y lo que pasó al volver de República Dominicana

El esperado reencuentro de Almudena y Darío cuatro meses después en 'La isla de las tentaciones 9' llegaba y con él todas las respuestas de lo que ha sucedido entre ellos después de decidir marcharse solos de la hoguera final.

Sandra Barneda recibía primero a Almudena, la que confesaba ser "otra persona" tras su paso por el programa, que recordaba las imágenes de todo lo que sucedió en República Dominicana: "Pienso en todo el daño que esa Almudena ha pasado, no me esperaba eso". Momento en el que la presentadora le desvelaba la frase que ella dijo que más le marcó.

La que comenzaba a relatar lo que ocurrió con Darío al apagarse la hoguera y volver a la realidad, nada más aterrizar en Madrid, lo que hacía estallar a Darío desde la sala de visionado: "Qué tía más mentirosa". Ella recordaba que cuando ella se quedó en Madrid y él se fue a Málaga empezó a recibir mensajes de Darío preguntándole por lo que había pasado con Borja.

Almudena asegura que tardó tres días en llamar a su madre porque no se atrevía a afrontar la realidad: "Me daba vergüenza dar la cara, no era capaz de decir lo que me había hecho esa persona. La llamé y le dije que no estábamos juntos y que estaba bien, pero no lo estaba. Ese día hablé con mis padres y Darío me escribió otra vez diciéndome que no había dado la cara". Todo mientras ella pasaba una semana en Madrid con Borja: "Decidimos quedarnos juntos, fue la mejor semana de mi vida, pero le dije que tenía que volver a casa a dar la cara".

Momento en el que recordaba cuando se reencontró con su familia y con Darío: "Llegué a casa, mi suegra me abrazó llorando. Él apareció, me dio un abrazo, subimos a hablar, surrealista, como si no hubiera pasado nada, contándonos lo que nos había pasado en la isla mientras nos reíamos. Se lo dije a él: 'Creo que jamás me has mirado como me has mirado ahora'. Me miraba con amor, se me olvidó todo el daño que me hizo, era como si fuéramos dos personas que nos tenemos mucho cariño, no nos replanteamos nada. Él me ha hablado casi todas las semanas, quería volver y no tener nada en su casa, ha estado jugando para tener un motivo para hablarme. Hasta que le he bloqueado".

Cuatro meses llevaban sin verse y para que Darío contase su realidad a Sandra Barneda pedía a Almudena que ella no estuviera. Él contaba cómo vivió este encuentro después de República Dominicana con Almudena y todo lo que han vivido después, lo que ella escuchaba, muy atenta desde la sala de visionado, dejándola completamente de piedra con algunas de sus palabras.

Y esto terminaba provocando que Almudena irrumpiera muy enfadada en el salón: "Lo más sinvergüenza que me he podido echar a la cara en estos 11 años, ¿de qué te ríes? Eres un cabrón, me has destrozado la vida"". Y tuvieran un durísimo cara a cara entre ellos en el que Darío no dudaba en responder: "Bendita fue la hora en la que fui. No quisiese estar con ella nunca más, me ha demostrado cómo es".

Darío revela qué ha pasado con su trabajo en la empresa del padre de Almudena

Además, Sandra Barneda le preguntaba a Darío por su trabajo, el que compartía con el padre de Almudena. "Nos prometimos cuando salimos de allí que yo iba a estar al pie del cañón trabajando en la empresa. Justamente me he ido del trabajo ahora para desvincularme un poco, me duele porque todo lo que he aprendido ha sido ahí, su padre me lo ha enseñado todo. Me duele haberles hecho daño a ellos", relataba él muy emocionado.

Las lágrimas de Darío y Almudena en su momento más sincero

Pero no todo eran reproches, Darío recordaba que han vivido cosas muy bonitas y Almudena no podía evitar romperse: "Fui engañada a 'La isla de las tentaciones', había maneras y maneras de hacer las cosas". Pero él aseguraba que no iba con nada pensado y que incluso quería pedirle matrimonio.

"Te amo, pero no puedo estar contigo, no somos felices juntos", entonaba él, que recordaba que antes de entrar a la isla ellos sabían que iban a dejarlo en algún momento, lo que hacía que Almudena se sincerase: "Yo negaba que llevásemos un tiempo mal, no sé si quería idealizar nuestra relación, pero un día estaba viendo mis notas y el 1 de enero escribí que no era feliz. Quería pedir perdón porque es verdad que él lo dijo, lo que pasa que yo idealicé nuestra relación y no veía nada malo". Lo que hacía que él se emocionase mucho: "Quiero que sea feliz, si la he tenido que hacer daño para alejarme de ella... te he destrozado, pero te has hecho más fuerte".