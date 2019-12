Antonio David Flores cuenta cómo fue la llamada entre Rocío Carrasco y su hija: "Olvidate de mí, yo no soy tu madre"

Antonio David Flores ha contado en 'Sábado Deluxe' que su hija lleva mucho tiempo intentando acercarse a su madre. "Ella no ha querido contar cómo fue la llamada pero lo voy a hacer yo. Le llamó preguntando por mi hijo David que estaba con ella y le respondió: 'Aquí no vuelvas a llamar, olvídate de mí, yo no soy tu madre'", ha contado el tertuliano. "Ella con doce años ya quería venirse conmigo, pero no lo hacía por no dejar a su madre con su novio"