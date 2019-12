Kiko Matamoros no quiso pasar por alto un tema en la entrevista de Antonio David Flores y le preguntó por la forma en la que se había educado a sus hijos en casa de Rocío Carrasco. “Mis hijos no han estado bien en casa de su madre”, declaró el concursante de ‘GH VIP’. Ante tal afirmación, María Patiño no pudo evitar preguntarle por qué no había actuado, a lo que él respondió que “jamás” había querido meter a sus “hijos en los juzgados a declarar como testigos”.