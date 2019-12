Antonio David Flores: "Me he dado cuenta de que el que quiere hacer daño es Fidel, no Rocío"

"Me he dado cuenta de que realmente no es ella la que tiene intención de hacer daño, es él. Tiene intención de mantener vivo el conflicto", cuenta Antonio David Flores sobre su ex mujer y su pareja. "Si Olga intentara contaminar el conflicto, yo le diría que no se metiese por el bien de mis hijos. Yo eso jamás lo he percibido de él. Yo tuve una llamada de teléfono cunado nos separamos que me intimidó. Me amenazó. Luego lo he visto en persona y es todo lo contrario, es un tío encantador. No lo entiendo.