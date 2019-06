Belén Esteban suelta la bomba: "Voy a ir a por el niño"

Belén Esteban ha soltado la bomba en el plató del ‘Deluxe’: ¡ella y Miguel van a ir a por el niño! La colaboradora les ha contado a sus compañeros que va a intentar tener el que sería su segundo hijo: “Si me viene natural lo tendré. No me voy a poner en ningún tratamiento”. Los médicos le han dicho que es posible “mientras tenga la menstruación”.

“Si me quedo embarazada seguramente me tendría que quitar de trabajar. Me han dicho que tengo que estar en reposo absoluto los tres primeros meses”, ha contado. Cuando ha dicho que realmente trabajar sí que podría, pero sin alterarle, los colaboradores le han contestado, entre risas, que entonces ‘Sálvame’ a lo mejor no es el sitio más adecuado.