Belén Esteban advierte con irse cuando Kiko saca a relucir su discusión con Sofía: "De ese tema ni pío"

En su enemistad con Belén Esteban , Sofía Suescun ha dado golpes bajos que nuestra colaboradora prefiere no recordar. Belén ha decidido no hablar públicamente de Sofía y ha advertido con abandonar el plató cuando Kiko Jiménez ha intentado debatir sobre lo ocurrido.

“Soy el primero que le digo a Sofía que se equivocó”, ha reconocido Kiko sobre el comportamiento de su novia. Pero Belén prefiere no entrar y pide respeto para las personas que no se dedican al mundo de la televisión: “De este tema ni pio porque me levanto y me voy”, ha asegurado bastante molesta.