Belén Rodríguez explica por qué no ha ido a la boda del hijo de Carmen Borrego: "No era el momento"

"Yo hablé con Carmen antes de la operación del pecho, que es la que más me importaba, para explicarle por qué no iba a la boda de su hijo (...) Yo llevo varios meses muy jorobada recuperándome de varias operaciones y sin nada absolutamente nada, solo he bajado a comer al lado de mi casa y no he salido para nada, y la verdad es que estoy como loca por ir a la playa".

Aunque Belén no ha dado detalles concretos sí que ha reconocido que la intervención ha sido "en el área vaginal": "Que nadie en casa se asuste, no me he cambiado de sexo, no me he puesto poll*".