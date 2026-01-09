Lidia González 09 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y Marcello Falzerano cuentan cómo ha afectado en su relación tener un hijo recién nacido

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano muestran por primera vez la cara de su bebé

Fiama Rodríguez ha querido responder a todas las preguntas de sus seguidores ahora que se encuentra en casa, por fin, después del complicado parto por el que ha pasado. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ es consciente del giro radical que ha dado su vida y, por ello, explica cómo ha cambiado su relación con Marcello Falzerano tras el nacimiento de su hijo Thiago. Sin esconder cómo se sienten, los recién estrenados padres lo cuentan todo. ¡Descubre cómo se sienten, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ya se ha pronunciado sobre sus primeros días como padres, confesando el gran miedo que tiene de hacer las cosas mal en su maternidad. Sin embargo, ahora toca dejar a un lado su pensamiento sobre la paternidad para centrarse en su vínculo como pareja. La creadora de contenido explica en qué punto se encuentra su matrimonio tras convertirse en padres, con todo lo que ello conlleva: “Ha cambiado porque nuestra atención está en Thiago”.

“Sabemos que tendremos que sacar tiempo para cuidar nuestra pareja”, continúa asegurando la influencer. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha asegurado que hace “muy buen equipo” con el futbolista en lo que se refiere a su pequeño. Además, ha confesado si esta situación les ha afectado de manera negativa o si se sienten bien con todos los aspectos que están viviendo.

La opinión de Marcello Falzerano sobre su relación con Fiama Rodríguez

Pero Fiama Rodríguez no ha sido la única que se ha pronunciado al respecto, sino que Marcello Falzerano también ha opinado sobre su relación con la influencer ahora que pasan prácticamente todo su tiempo pensando en su pequeño. “Es algo que me esperaba, estaba listo y lo quería”, asegura tajantemente el futbolista y añade: “Pienso que nos ha unido pero que ha cambiado nuestra relación”.

Fiama Rodríguez y Marcello Falzerano regresan por última vez a ‘Ya eras todo’ para mostrar la cara de su bebé por primera vez. Muy emocionada por haber cumplido el gran sueño de su vida después del duro proceso al que se ha tenido que enfrentar, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de sus primeras horas como madre y se sincera sobre cómo ha afectado la llegada de su pequeño a su relación con el futbolista. Además, se emociona al explicar el amor que siente por su pequeño. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infinity!