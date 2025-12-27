Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'
Anita Williams, concursante oficial de 'GH DÚO': "Lo hago por mi hijo"
Llega la cuarta edición de 'GH DÚO' a Telecinco. Tras la victoria de Marieta Sola a principios de año, se confirma el regreso de este reality donde un grupo de famosos con cuentas pendientes participa en pareja por conseguir el ansiado maletín con el premio. Esta la lista oficial de concursantes confirmados para 'GH DÚO', que se estrena, muy pronto, en Telecinco.
Anita Williams
Tras darse a conocer al gran público junto a Montoya participando en 'La isla de las tentaciones 8', Anita Williams suma un nuevo reto profesional participando en ‘GH DÚO’. Ya probó suerte en ‘Supervivientes 2025’, donde se alzó con un cuarto puesto. Ahora podremos verla 24 horas al día en este nuevo reality de convivencia. "Lo hago por mi hijo", ha revelado cuando se ha confirmado su participación en este formato.