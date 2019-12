Bertín Osborne ha respondido a sus detractores, aquellos que lo califican como 'Uno de los 12 gilipollas del año' en una revista satírica o los que lo definen como facha junto a personajes de la política, el toreo o la élite eclesiástica. En un primer momento a Bertín le ha resultado indiferente y con un "me da igual" zanjaba el asunto pero después ha respondido a sus haters: "Son tan gilipollas que no saben lo que es ser facha, es decir tonterías cuando no se sabe de lo que se habla".