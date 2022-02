Jorge Javier Vázquez desvelaba en ‘Sábado Deluxe’ que Charo Vega había estado el día de antes en Telecinco para darle una sorpresa a Rocío Carrasco y que, finalmente, no pudo hacer una aparición en el programa ‘Montealto: regreso a la casa’, aunque sí se reencontró con ella fuera.

“Me metieron en el comedor, con un telón gordo, espeso, opaco y a oscuras. Con toda la mesa llena de copas y yo, que me había puesto pestañas postizas, me noto que me estaba dando un poco de sueño en el silencio del comedor, cogí un plato de pan y veo que tenía una pestaña en la gafa”, explicaba Charo Vega.