Concha Velasco cuenta por primera vez quién es el padre biológico de su hijo Manuel: "Me dejó embarazada estando casado"

Concha ha desvelado el nombre y no es otro que Fernando Arribas , un director de fotografía que estaba casado cuando dejó embarazada a la actriz. Concha ha confesado que no pudo estar con el hombre al que amaba y con el que iba a tener su primer hijo porque él por aquel momento estaba con otra mujer.

Concha Velasco estuvo a punto de abortar voluntariamente

La actriz se planteó abortar e incluso llegó hasta la clínica en la que iba a acabar con su embarazo, sin embargo, en el último momento, se bajó de la camilla y decidió seguir adelante. Concha, con gran valor, mantuvo en secreto quien era el padre de su bebé y se convirtió en madre soltera : “Nunca me rechazaron por ser madre soltera, todo lo contrario, muchos hombres querían ser el padre de mi hijo”.

Concha ha explicado que cuando conoció a Paco Marsó este adoptó a Manuel como si fuera suyo y que hasta hace apenas unos años, su hijo no supo la verdadera identidad de su padre biológico. Concha no ha hablado de Fernando Arribas durante todos estos años por respeto a él, por protegerle, pero que tras su fallecimiento hace apenas unos meses ella y su hijo Manuel decidieron que era el momento de desvelar su identidad: “Queríamos proteger su identidad, no queríamos que la prensa le persiguiera”.