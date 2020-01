La confesión de Antonio David a Pablo Carbonell: "Pensé en ti para que me defendieras en 'GH VIP 7'"

Antonio David Flores y Pablo Carbonell coincidieron en el programa 'Ven a cenar conmigo'. "Me pusiste un cuatro y comiste de p*** madre, no te tengo rencor porque gané", le ha confesado el actor al colaborador. "Teníamos un pique que te ha beneficiado, porque a raíz del programa te ha salido un trabajo en televisión". "¿Sabes que te digo?, que pensé en ti para que me defendieras en 'GH VIP 7'. Yo he estado en vuestra casa y he disfrutado de vosotros. Mafalda es el ejemplo de superación de chavales con problemas, que los tenemos ahí diariamente pero que igual no los vemos", ha desvelado el tertuliano.