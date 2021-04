Dakota estalla contra Alessandro Lecquio, ataca a Rocío Flores y se enfrenta a Kiko Matamoros

Dakota visita ‘Sábado Deluxe’ para hacer frente a todos sus detractores y dejar claro algo que no le parece nada bien y es que con Rocío Flores hayan tenido, algunos colaboradores, unos miramientos y unas consideraciones que con ella no tuvieron, y esto ha provocado un tremendo enfrentamiento con Kiko Matamoros.

Cree que a ella no le tratan igual que a la Flores “por ser hija de”: “Me toca la moral, se me ha tratado como una puta basura . No puede ser respeto para unos sí y para otros no”, considera. Además, dice que la han llamado "maltratadora" y carga contra Rocío al decir que debería pedirle perdón a su madre.

El enfrentamiento entre Dakota y Kiko Matamoros

Las palabras de Dakota no han gustado a Kiko Matamoros, quien no ha dudado en apuntar su opinión al respecto, lo que ha provocado un fuerte enfrentamiento entre ambos. "Pedir perdón no cuesta nada y tú no eres el más indicado para hablar por los problemas que has tenido en televisión con tus hijos", le dice Dakota al colaborador.