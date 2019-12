El duro mensaje de Víctor Sandoval a Paulina Rubio: "Hablo de ti y de la seta de tu madre"

Aprovechando al visita de Colate a 'Sábado Deluxe', Victor Sandoval ha querido lanzar un mensaje a Paulina Rubio. "Ahora estarás con tus burbujitas viendo el programa, me dedico a hablar de ti y de la seta de tu madre, y ahora si queréis me demandáis", ha comenzado diciendo el colaborador mirando a cámara. "Yo vivía en Miami cuando este señor llegó y no hay derecho a lo que le estáis haciendo. Él ha estado en mi casa cenando con su exsuegra, sin Paulina, porque nunca me ha soportado ya que le decía las verdades a la cara".