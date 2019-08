Edmundo Arrocet podría tener una hija secreta, según Gema Serrano: “Es mayor que Gabriela y vive en Chile”

Gema Serrano se enfrentó al polígrafo de Conchita para desvelar cuál es su verdadera relación con Edmundo Arrocet . Pero, además, habló de otros aspectos de la vida de la actual pareja de María Teresa Campos. Una de las preguntas que tuvo que responder fue: “¿Te consta que Edmundo tiene una hija secreta ?”. Gema respondió que no, pero Conchita afirmó que mentía.

Tras esta revelación, Gema intentó explicarse: “Yo no tengo ninguna partida de nacimiento, no te puedo decir que me conste”. Ante las preguntas de los colaboradores que estaban en el plató, Gema continuó: “Lo tengo oído o entendido, por supuesto. (…) Hay otra persona que dice ser su hija”.