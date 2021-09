Bárbara Rey aseguraba en ‘Sábado Deluxe’ que “al principio de la relación” había “algo” de Nagore Robles que no le gustaba: “Me habían comentado algunas cosas y no terminaba de gustarme. Después la fui conociendo y fue muy cariñosa y espléndida. Estuvimos muy bien. Sofía la adoraba y pienso que Nagore también la quería mucho”, aseguraba.

La madre de Sofía Cristo comentaba en ‘Sábado Deluxe’ que ella tiene “buena relación con Nagore” y asegura que “de algunas cosas” tiene “buenos recuerdos”: “Tengo momentos buenos con ella y también tengo un momento muy malo, porque me fue quien me dijo a gritos que mi hija era drogadicta”.

“Estaba desencajada y me lo dijo de una manera que por poco me caigo al suelo de un infarto. Me lo dijo en mi casa, se vio que tendría una discusión y me dijo eso. Me dejó impactada porque nunca pensé que mi hija tuviera un problema tan grave”.